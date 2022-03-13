Російські хакери здійснили невдалу кібератаку на Міноборони України

У Міністерстві оборони України повідомили про невдалі спроби кібератаки з боку Міноборони Росії.
На службові поштові адреси українського Міноборони були розіслані фішингові листи, спрямовані на отримання доступу до службового листування працівників оборонного відомства.
Однак всі шкідливі e-mail були заблоковані та не потрапили до користувачів.
Дослівно лист-фішинг виглядав так:
Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії.