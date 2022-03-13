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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Російські хакери здійснили невдалу кібератаку на Міноборони України

Сьогодні, 00:05 Переглядів: 186

 

Всі потуги ворога лишилися марними. Кібервійська України разом з партнерами тримають оборону

У Міністерстві оборони України повідомили про невдалі спроби кібератаки з боку Міноборони Росії.

На службові поштові адреси українського Міноборони були розіслані фішингові листи, спрямовані на отримання доступу до службового листування працівників оборонного відомства.

Однак всі шкідливі e-mail були заблоковані та не потрапили до користувачів.

Дослівно лист-фішинг виглядав так:

У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована.

Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хакер кіберзлочин
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