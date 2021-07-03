Где дороже: сколько стоит учеба у нас и за границей

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Сколько денег придется выложить родителям абитуриентов и сколько стоит учеба у нас и за границей?

Вот-вот стартует приём в вузы. Большинство из них уже выложили информацию для абитуриентов о стоимости обучения. По статистике, цены пошли вверх. Вузы подняли стоимость года обучения на 10% в 2020 году, в 2021 — еще на 10%. Согласно с прогнозами, и в 2022 году цены подрастут.

Что предлагают наши вузы и колледжи

КрНУ

Самые дорогие у нас – программисты, юристы, журналисты. Пока что нет обновленных данных о стоимости обучения для абитуриентов, поступающих на учебу в этом году. Их обнародуют ближе к началу вступительной кампании.

Стоимость обучения для тех, кто пойдет на второй курс, повысилась на …%. Самые дорогие – юристы. Практически 8 500 за семестр или 17 000 грн в год. Научиться программированию стоит немного дешевле: компьютерные науки и инженерия – около 16 000 грн. Столько же стоит весь факультет Экономики и управления с такими специальностями, как экономика, менеджмент, маркетинг, туризм, банковское дело. Такая же стоимость, 16 000 грн, на дизайн, психологию, журналистику, физическую терапию, эрготерапию.

Дешевле всего учиться на машиностроении: 12 000 грн в год. Столько же денег нужно отдать в институте электромеханики, энергосбережения и систем управления. На факультете естественных наук самая дорогая – физическая терапия и эрготерапия. Остальные специальности обойдутся второкурсникам порядка 13-14 тыс грн.

Чтобы стать магистром, за последний год обучения нужно заплатить дороже: компьютерная инженерия – немногим более 20 000 грн в год. Столько же стоит выучиться на психолога, журналиста, юриста. 16 000 грн – за информационное, библиотечное и архивное дело. Остальные специальности – около 15 000 грн.

Объемы госзаказа говорят о том, что не на все специальности есть шанс выучиться бесплатно. Совсем нет бюджетных мест на таких специальностях, как экономика, право, психология, журналистика, учет и налогообложение, среднее образование (украинский язык и литература), физиотерапия и эрготерапия. Больше всего мест на бюджете на таких специальностях, как прикладная механика (13 человек), дизайн, машиностроение (по 10 человек), транспортные технологии – 9 человек. Всего по одному бюджетнику на маркетинге и менеджменте.

В Кременчугском колледже КрНУ им. Остроградского стоимость обучения в среднем 10 000 грн за год. Самая дорогая специальность – право, обойдется в 11 000 грн, если поступать на базе 9 классов.

Филиал «Кременчугский институт «Университет имени Альфреда Нобеля»

Согласно информации на сайте вуза, стоимость специальностей для абитуриентов, поступающих в этом году, одинакова: 12 000 грн за год. Но с каждым годом стоимость обучения повышается. Так, второй курс уже 13 100 грн., третий – 13 700 грн, четвертый – 14 100 грн. Учиться на заочном дешевле: 9 300 за год.

Кременчугский летный колледж

В Кременчугском летном колледже отметили, что стоимость пока не изменилась. Согласно с прайсом 2020 – 2021 учебного года, самые дорогие профессии стоят 13 500 грн в год. Это бухгалтерский учёт, менеджмент. Авиация дешевле – 8 900 грн в год (без учёта летной практики).

Профессия в училище

Учимся на педагога

Кременчугский педагогический колледж имени Макаренко в этом году предлагает на младшего бакалавра после 9 классов получить дошкольное образование за 12 000 грн в год, начальное образование и среднее (физкультура) – 13 000 грн. На бакалавра с полным средним образованием цена 15 500 грн в год за дошкольное и начальное образование. На преподавателя физкультуры – 14 500 грн.

Учимся на медсестру

На сайте Кременчугского медколледжа им. Макаренко указано, что стоимость обучения за год – 13 900 грн. Можно выучиться на младшего бакалавра по медсестринству и стоматологии.

Рабочие профессии – бесплатно

В кременчугских профтехучилищах получить профессию можно бесплатно. Как говорит директор ВПТУ №7 Николай Несен, обучение проводится по госзаказу. Например, можно освоить профессию верстальщика широкого профиля, сварщика, электромонтера, столяра, маляра, штукатура и другие.

Сколько стоят популярные вузы страны

Киевский национальный университет им. Шевченко.

Он входит в десятку самых «дорогих» вузов Украины вместе с Киево-Могилянской академией, Национальным авиационным университетом, Одесской юридической академией и т.д.

В этом году самыми бюджетными специальностями в КНУ (впрочем, и в прошлом году тоже) стали история, археология, библиотечное и архивное дело, социальная работа – год обучения стоит от 31 000 грн. Дороже всего учиться на факультете международных отношениях с обязательным изучением двух иностранных языков – от 57 400 грн за год.

Причем это расценки на бакалавриат. Магистры международных отношений и международного права платят больше 70 000 грн в год.

Средняя стоимость обучения в КНУ – 44 200 грн в год.

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

Этот вуз тоже не из экономных для бюджета абитуриента. Дешевле всего здесь изучать экологию и биологию – на это потребуется 27 000 грн в год. Дороже всего обойдутся международные отношения (62 000 грн), право (61 000 грн) и компьютерные науки (55 000 грн). В 2020 году последняя специальность стоила около 40 000 грн.

Средняя стоимость обучения в КМА – 43 800 грн в год.

Одесский национальный университет

Он считается крепким вузом - середняком по стоимости обучения в нем. Тут нижний предел цены составляет 16 628 грн (физико-математические науки, туризм, геология, специальности биофака), а дороже всего учиться на романо-германском факультете и на международных отношениях – от 30 000 грн в год (в прошлом году – от 28 000 грн).

Средняя стоимость обучения в ОНУ – 39 400 грн в год.

Харьковский национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

НЮУ тоже не самое бюджетное учебное заведение, зато стоимость обучения по всем имеющимся специальностям – право, международное право, экономика – одна: 29 925 грн в год на бакалавриате. Магистры заплатят уже 38 900 грн за год.

Средняя стоимость обучения - 28 800 грн в год.

Львовский национальный университет имени Франко

Выставил оплату за обучение на контракте, начиная от 23 642 грн (специальности географического, исторического факультета, несколько специальностей факультета культуры и искусств, математика, физика, филология, философия) и заканчивая отметкой в 36 255 грн (право, статистика, инженерия программное обеспечение). Инженерия подешевела – в 2020 году стоимость колебалась в пределах 34 500 грн.

Средняя стоимость обучения в ЛНУ - 25 500 грн.

Днепровский национальный университет имени О. Гончара

Предлагает доступные цены на получение звания бакалавра: от 11 300 грн в год (школьный преподаватель математики, химии, физики, теплоэнергетик) до 32 900 грн (международные экономические отношения, общественное здоровье, медсестринство, кибербезопасность, компьютерная инженерия)

Средняя стоимость обучения в ДНУ - 19 300 грн в год.

Цены для вузов считают по-новому

В марте прошлого года правительство Украины пересмотрело механизм расчета стоимости обучения. Смысл сложных формул сводится к одному: цена за обучение на контракте напрямую зависит от того, сколько государство тратит денег на подготовку студента-бюджетника. Количество этих денег называется «индикативная себестоимость», или «индикатив".

В прошлом году минимальный размер оплаты за обучение в вузе должен был составлять не меньше 60% от индикатива, в этом году – не менее 70%, с нового 2022-го учебного года это будет уже 80%. Правда, речь идет о 37 самых популярных специальностях среди абитуриентов (от экономики и права до ресторанного дела и дизайна), а подготовка инженеров или педагогов по стоимости не должна никак измениться – это востребованные специальности, где есть дефицит кадров, и пугать студентов заоблачными суммами пока никто не собирается.

Самые дорогие вузы в Украине

Самая высокая стоимость обучения на контракте - в высших учебных заведениях Киева, Харькова, Одессы.

Дороже всего учиться в:

Львовской академии им. Лысенко

Киевском международном университете, КиМУ

Киево-Могилянской академии

Национальном авиационном университете

Одесском технологическом университете «Шаг»

Одесской юридической академии

Харьковском национальном университете искусств

КИСПП

КНУТКТ им. Карпенко-Карого

Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого

КНУ им. Т. ШевченкоСтоимость обучения в этих вузах на дневном отделении колеблется от 20 до 50 тыс грн в год. Заочное обучение на контракте обойдется в 15-30 тыс грн в год.

Самые дешевые вузы в Украине

Получить самое дешевое высшее образование можно в вузах небольших городов: Бердянск, Мелитополь, Кривой Рог, Умань, а также малопопулярных вузах Днепра, Харькова, Львова, Тернополя, Хмельницкого.

Самые низкие цены на контракт в:

Бердянском университете менеджмента и бизнеса

Днепропетровском аграрно-экономическом университете

Уманьском педагогическом университете им. П. Тычины

Харьковской зооветеринарной академии

Мелитопольском педагогическом университете

Черниговском национальном технологическом университете

Очное контрактное обучение в этих вузах будет стоить от 9000 до 15000 грн/год, заочное - от 6000 до 10000 грн/год.

На кого учиться дорого

Дороже всего в Украине учиться по специальностям медицинского направления: медицина, стоматология, педиатрия, фармация. Стоимость обучения в медицинских вузах составляет от 30 000 грн в год.

Самые дорогие даже не айтишники, а по-прежнему право, международная экономика, менеджмент, маркетинг, а также в этом списке политология, социология, журналистика, туризм, реклама, учет и аудит, дизайн, филология.

Самое дешевое платное обучение по направлениям: педагогика, машиностроение, металлургия, биология, химия, аграрные науки, строительство, автомобильный транспорт.

Сколько стоит польский вуз

В польском вузе стоимость обучения стартует от 800 евро за год (около 27 тыс грн). Это если учиться на польском языке: преподавание на польском языке дешевле, чем на английском. Ситуация с коронавирусом не сказалась на желании кременчужан получать образование за границей, отмечают в образовательных центрах:

К нам довольно активно обращаются абитуриенты, желающие поступить в вузы Польши, — рассказывают в центре польского образования Up-Study.

Много учащихся 10-х классов, которые уже принесли документы на поступление в польские вузы.

Ситуация с коронавирусом не повлияла на количество желающих обучаться за границей?

Нет. Наоборот, мы отмечаем даже повышение спроса на обучение в Польше. В прошлом году, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, у нас был хороший набор. Сейчас кременчужане также активно интересуются учебой за границей.

Какова стоимость обучения в польских вузах? Произошло ли повышение стоимости по сравнению с прошлым годом?

Нет, стоимость обучения в Польше осталась на прежнем уровне. Сумма зависит от выбранного вуза и специальности. В среднем стоимость года обучения в польском университете на польском языке стартует от 800 евро. Обучение на английском языке практически в два раза дороже. В основном студенты выбирают обучение на польском. Для этого изучают язык на подготовительных курсах. В Польше нет бесплатного обучения для иностранцев, как в Чехии, Словакии или Германии. Однако возможно перевестись на бесплатное обучение, когда ты уже поступил в польский вуз и стал студентом. Для этого нужно сдать в Польше аналог нашего ЗНО, получить «Карту побыту» ( это вид на жительство – документ, который удостоверяет личность иностранца во время его пребывания на территории Польши). Еще один вариант – благодаря высоким баллам стать получателем стипендии, которая практически покрывает стоимость обучения. Вариантов, как перевестись в Польше на бесплатное обучение, довольно много, и есть студенты, которым это удалось.

Какие специальности пользуются у кременчужан наибольшим спросом?

Это логистика, менеджмент, а также специальности, смежные с медицинскими: реабилитолог, массажист, косметолог. Также, несмотря на сложную ситуацию в сфере туризма, многие интересуются именно этой отраслью.

Например, Вроцлавский университет бизнеса – от 950 евро за год предлагает получить диплом бакалавра по туризму, менеджменту и управлению, финансам и бухгалтерскому учету. Обучение на английском языке обойдётся 1850 евро в год. Академия общественных наук в Варшаве – от 1200 евро в год, Варшавский Университет менеджмента – от 1160, Академия общественных наук в Лодзи – от 907 евро. За минимальную стоимость можно выучиться на журналиста. Информатика, графика – почти 1500 евро в год.

Чехия: выучил язык – учись бесплатно

Украинцы могут получить высшее образование в Чехии бесплатно до 26 лет, если учиться в государственном вузе на чешском языке. А поступать украинские студенты могут уже после 11 класса. Сертификат ЗНО не потребуется, достаточно сдать вступительные экзамены.

В частные вузы Чехии можно поступить без экзаменов, достаточно внести оплату за обучение. Лучше всего поступать сразу в несколько университетов или даже на 2 - 3 специализации одного университета. За возможность сдать экзамен нужно будет заплатить от 20 до 30 евро.

Обучение в частных вузах хоть и платное, но цены весьма умеренные – от 2000 евро в год.

Для поступления в государственные вузы нужен уровень владения чешским языком – B2, творческие вузы – А2. При поступлении на англоязычную специальность необходим сертификат международного образца типа IELS.

Кременчужанин Алексей обучался экономике в чешском вузе совершенно бесплатно. Для этого он выучил чешский язык, ибо только обучение на чешском языке может быть бесплатным. Он поступил в один из лучших университетов Чехии - Карлов университет.

Есть три варианта, как уехать на обучение в Чехию. Если ты уже получил диплом бакалавра в Украине, то проходишь нострификацию в упрощенной форме. В принципе, ничего не нужно сдавать: диплом бакалавра просто переводят на чешский. Второй вариант, который пользуется большой популярностью – отправить школьника учиться в Чехию после 9 класса. Он отучится четыре года и получит чешский аттестат. Но главный минус – придется учиться на 2 года дольше, чем в Украине. Третий вариант – нострификация после получения школьного аттестата.

На чешском пришлось проходить нострификацию (подтверждать свой аттестат), сдавать экзамены для поступления в вуз. Так как школьное обучение в Чехии длится 13 лет, украинским ученикам нужно пройти нострификацию – это процесс сравнивания украинского образования с чешским для того, чтобы абитуриента допустили к учебе. Если нострификация будет признана частично, то необходимо будет сдать экзамены для её подтверждения, обычно это 3-4 экзамена.

Чтобы поступить на бесплатное обучение, кременчужанин отправился на подготовительные курсы в Чехии от самого вуза. Обучение на курсах длилось год. Пожалуй, это самая большая статья расходов. Стоимость – 3-5 тысяч евро. Обучение в Чехии однозначно дешевле, чем в Германии, Испании, Италии и других странах Западной Европы, говорит кременчужанин. Но все равно достаточно дорого. В Чехии для студента самое дорогое - аренда жилья. Небольшая квартирка - 12-15 тыс грн, а одноместное размещение в студенческом кампусе – от 4 тыс грн в месяц. Комната на 4-6 человек – от 2 тыс грн, на двоих – 3,5 тыс грн.

Сколько стоит немецкий вуз

Обучение на немецком языке в государственных вузах – бесплатное. Однако во многих университетах необходимо платить так называемые «студенческие семестровые сборы» – обычно от 100 до 300 евро в семестр за студенческий билет, пользование библиотекой, столовой и другими услугами на территории вуза. Обучение в частных вузах Германии платное – от 500 евро в месяц.