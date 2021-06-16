Чи буде гаряча вода у Кременчуці? Депутати розглянуть «кабальний договір» на постачання газу

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 1 764 Коментарів: 4

Комунальному підприємству «Теплоенерго» потрібна згода міської ради на укладення договору на газ на нових умовах. Депутати кажуть: договір кабальний, і під загрозою майбутній опалювальний сезон

На сесії Кременчуцької міськради 30 червня депутати мають дати згоду комунальному підприємству «Теплоенерго», яке забезпечує теплом та гарячою водою правобережжя та Занасип, на укладення договору на постачання газу з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»). Як пояснив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, йдеться про договір на постачання газу на майбутній опалювальний сезон — і на три роки. Зараз КП «Теплоенерго» уклало угоду на невеликий обсяг газу — лише для двох котелень на Занасипу, де відновлене гаряче водопостачання. Та для того, щоб розпочати опалювальний сезон 2021-2022, потрібні значні обсяги газу — і сума договору складає майже 70,5 млн грн. Така цифра фігурує у Пояснювальній записці до проєкту рішення. Оскільки ця сума перевищує 25% вартості активів КП «Теплоенерго», потрібна згода власника підприємства — тобто територіальної громади в особі Кременчуцької міськради.

Передоплата та штрафні санкції: що не влаштовує депутатів

Під час обговорення питання на президії голова бюджетної депутатської комісії Олександр Плескун назвав умови майбутнього договору на газ кабальними і такими, які неможливо виконати. З ним погодився міський голова Віталій Малецький.

Олександр Плескун вважає, що майбутній опалювальний сезон під загрозою, оскільки угода на постачання газу передбачає передоплату за газ у розмірі 50% (у той час як споживачі тепла платять за нього постфактум), банківську гарантію, безумовне списання коштів за газ із рахунків підприємства, пеню, штрафні санкції.

Мер Віталій Малецький, коментуючи умови договору, зауважив, що депутати Верховної Ради проголосували в першому читанні законопроєкт «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу». Мер сподівається, що цей Закон після набуття чинності вирішить головну проблему теплопостачальників — з боргами попередніх років за газ. Як зауважив мер, ці борги мають бути погашені за рахунок держбюджету. Законопроєкт просувала Асоціація міст України, і він передбачає:

погашення за рахунок коштів державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами ТКЕ (теплокомуненерго);

реструктуризацію заборгованості підприємств ТКЕ за природний газ перед НАК «Нафтогаз України»;

списання накладених на підприємства ТКЕ штрафних санкцій за заборгованість по природному газу.

Наразі, як повідомив міський голова, заборгованість споживачів перед КП «Теплоенерго» складає 48 млн грн, з них понад 26 млн грн — борг мешканців Раківки. При цьому саме підприємство винне 61 млн грн за газ (у мерії неодноразово скаржилися на невідповідність тарифів фактичним витратам, хоча самі тарифи — надто високі).

У таких умовах забезпечити платіжну дисципліну «Теплоенерго» у майбутніх розрахунках неможливо, визнає мер.

Депутати ще міркують над угодою та над черговими зверненнями до уряду, Верховної Ради.

КремТЕЦ не відновить подачу гарячої води

Договір на постачання газу для потреб теплоенергетики між «Нафтогазом» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» наразі не підписаний. Про це повідомили в адміністрації підприємства. Тож на лівобережжі найближчим часом не відновлять подачу гарячої води.

На обох підприємствах — і на КремТЕЦ, і на КП «Теплоенерго» - очікують проблемного початку опалювального сезону у зв'язку зі змінами на ринку природного газу, що полягають у скасуванні пільгової ціни для ТКЕ і переході на ринкову ціну.