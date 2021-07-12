Афіша

Київський театр "Почайна" презентує вибухову, емоційну комедію "Мультик для дорослих 18+ "

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 11

 

18 серпня МПК 19.00
Київський театр Почайна презентує вибухову, емоційну комедію "Мультик для дорослих 18+ "
Квитки скоро в продажу!
0
Автор: marketing
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх