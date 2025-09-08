Міноборони оновило порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих військових

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану. Про це повідомили в МОУ.
Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.
Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.
Згідно зі змінами до відповідних наказів:
У Кременчуцькому військкоматі розповіли про розміри виплат військовим та їх родинам
Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.