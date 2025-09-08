ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна, Соціальний захист

Міноборони оновило порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих військових

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 82

 

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі починаючи з 1 вересня 2025 року

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану. Про це повідомили в МОУ.

Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

 

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

  • загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;
  • виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком — це еквівалентно орієнтовно 150 тисяч гривень щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.
— Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів, — йдеться у повідомленні Міноборони.

У Кременчуцькому військкоматі розповіли про розміри виплат військовим та їх родинам

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Автор: Віктор Крук
