Міноборони оновило порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих військових

Сьогодні, 15:31

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі починаючи з 1 вересня 2025 року

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану. Про це повідомили в МОУ.

Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;

виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком — це еквівалентно орієнтовно 150 тисяч гривень щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

— Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.