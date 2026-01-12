«На щиті» до Кременчуччини повернувся захисник Руслан Хоменко, який вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 674

6 січня у Горішніх Плавнях провели в останню путь захисника України Руслана Хоменка. Солдат Збройних Сил України тривалий час вважався безвісти зниклим.

Народився Руслан Андрійович Хоменко 6 лютого 1977 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення середньої школи № 2 навчався в у професійно-технічному училищі № 18, де здобув професію столяра-тесляра.

У 1995-1996 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім працював за фахом на підприємствах міста. 19 липня 2025 року був мобілізований на російсько-українську війну. 8 грудня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, солдат Збройних Сил України Руслан Хоменко героїчно загинув у бою за місто Куп’янськ Харківської області.

Поховали Хоменка Руслана Андрійовича на військовому меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.