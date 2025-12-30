У кар’єрі однієї з громад Кременчуцького району проведуть контрольований технічний вибух

Сьогодні, 30 грудня, з 12.00 до 17.00 в одній із громад Кременчуцького району проведуть контрольований технічний вибух у кар’єрі. Перед підривом у кар’єрі подаватимуть звукові сигнали, тож мешканців просять зберігати спокій і заздалегідь попередити своїх близьких.

Усі органи влади належно проінформовані та надали свої погодження. Якщо під час запланованих робіт оголосять повітряну тривогу, вибух перенесуть — або на час після її завершення, або на іншу дату.