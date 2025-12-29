Завтра 40 будинкам у центральній частині Кременчука відключать холодне водопостачання

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 3

Завтра, 30 грудня, з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 19.00) у зв’язку з роботами із заміни запірної арматури на водопровідній мережі тимчасово буде відсутнє холодне водопостачання у центральній частині міста. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію КП «Кременчукводоканал».

Холодне водопостачання відключать за наступними адресами:

вул. Соборна, буд. 3, 5/9, 4/28;

вул. Перемоги, буд. 9/1, 31/12, 32/3, 33/14, 34, 39, 42/8, 66;

вул. Ігоря Сердюка, буд. 2;

вул. Софіївська, буд. 2/46;

вул. Іллі Ткаченко, буд. 35;

вул. Полковника Гегечкорі, буд. 7, 11, 13, 15, 19, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40/53;

вул. Володимира Сосюри, буд. 5;

вул. Богдана Хмельницького, буд. 1-А, 1-З, 1-Е, 3-Б, 3-Г, 3-Д, 3-Е, 13, 18, 20, 20-Б, 22/1;

пров. Черкаський, буд. 1-18.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

0 (800) 605-660,

(050) 305-45-71,

(067) 403-97-86.

Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.