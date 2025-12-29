Завтра 40 будинкам у центральній частині Кременчука відключать холодне водопостачання

Завтра, 30 грудня, з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 19.00) у зв’язку з роботами із заміни запірної арматури на водопровідній мережі тимчасово буде відсутнє холодне водопостачання у центральній частині міста. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію КП «Кременчукводоканал».
Холодне водопостачання відключать за наступними адресами:
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.
