ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Завтра 40 будинкам у центральній частині Кременчука відключать холодне водопостачання

Сьогодні, 17:35

 

КП «Кременчукводоканал» проводитиме роботи по заміні запірної арматури на водопровідній мережі

Завтра, 30 грудня, з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 19.00) у зв’язку з роботами із заміни запірної арматури на водопровідній мережі тимчасово буде відсутнє холодне водопостачання у центральній частині міста. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію КП «Кременчукводоканал».

Холодне водопостачання відключать за наступними адресами:

  • вул. Соборна, буд. 3, 5/9, 4/28;
  • вул. Перемоги, буд. 9/1, 31/12, 32/3, 33/14, 34, 39, 42/8, 66;
  • вул. Ігоря Сердюка, буд. 2;
  • вул. Софіївська, буд. 2/46;
  • вул. Іллі Ткаченко, буд. 35;
  • вул. Полковника Гегечкорі, буд. 7, 11, 13, 15, 19, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40/53;
  • вул. Володимира Сосюри, буд. 5;
  • вул. Богдана Хмельницького, буд. 1-А, 1-З, 1-Е, 3-Б, 3-Г, 3-Д, 3-Е, 13, 18, 20, 20-Б, 22/1;
  • пров. Черкаський, буд. 1-18.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

  • 0 (800) 605-660,
  • (050) 305-45-71,
  • (067) 403-97-86.

Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал відключення води
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

