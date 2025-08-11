Родини зниклих безвісти військових у Кременчуці можуть отримувати 10 тис. грн допомоги: що для цього потрібно

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

Члени сімей безвісти зниклих військовослужбовців, зареєстровані у Кременчуцькій громаді, можуть отримувати щорічну матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на родину. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Виплачують кошти із міського бюджету у рамках програми «Ветерани Кременчука» на 2024–2026 роки.

Що потрібно для отримання допомоги

Для отримання виплат заявникам слід підготувати та подати пакет документів:

копія паспорта або ID-картки;

витяг з реєстру територіальної громади;

копія ідентифікаційного коду;

копія довідки ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

копія сповіщення з Кременчуцького РТЦК та СП про зникнення військовослужбовця;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

документи, що підтверджують спорідненість;

реквізити банківської картки.

Допомога розподіляється порівну між усіма членами сім’ї зниклого безвісти військового.

Куди звертатися

Документи приймають в управлінні по роботі зі зверненнями громадян (площа Перемоги, 2, виконком Кременчуцької міськради) з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15, у п’ятницю — з 08.00 до 16.00. Для отримання детальнішої інформації можна звернутися за телефоном: 098-988-31-33.