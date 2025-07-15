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«Укргідроенерго» замовило протидроновий захист Кременчуцької ГЕС на понад 200 мільйонів гривень

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 299

Конструкцію мають встановити до кінця 2026 року

11 липня «Укргідроенерго» замовило протидроновий захист трансформаторів Кременчуцької гідроелектростанції. Вартість робіт складає майже 229 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Підряд отримало ТОВ «МВП «Енергорішення». Конструкцію мають встановити до кінця 2026 року. Закупівлю проводили без використання системи, текст договору не оприлюднювали.

— На даний час з боку країни-агресора Російської Федерації спостерігаються численні дронові атаки на критично важливі об'єкти підприємств електроенергетичного комплексу, що мають на меті порушення їх функціонування, — йдеться в обґрунтуванні закупівлі.

Що відомо про підрядника 

За даними YouControl та Clarity Project, фірму «МВП «Енергорішення» зареєстрували у Києві у 2016 році, належить киянам Володимиру Масону та Валентині Мітчинській. Керівником на сьогодні є Валентин Мельник. 

Як писало видання «Наші Гроші», Масон також одноосібно володіє ТОВ «Енергорішення» та керує профспілкою інженерно-технічного складу авіаційного науково-технічного комплексу «Антонов». 

Із 2021 року «МВП «Енергорішення» уклало договорів з «Укргідроенерго» на 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, 28 січня Уряд ухвалив рішення, які дозволять отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи трьох ГЕС, зокрема і Кременчуцької. Ці витрати йдуть на закупівлю обладнання для відновлення після атак російської армії.

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Пошкоджену внаслідок атаки РФ Кременчуцьку ГЕС відновлюють: на це пішло ще понад 50 млн грн

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: Кременчуцька ГЕС дрони безпілотники Prozorro
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