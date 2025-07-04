Ученицю кременчуцької гімназії підозрюють у підготовці теракту — ухвала суду

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 557 Коментарів: 1

Її підозрюють у співпраці з представником країни-агресора через Telegram. Жертвою теракту, ймовірно, мав стати військовослужбовець

2 липня Шевченківський районний обрав запобіжний захід учениці Кременчуцької гімназії № 18 — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Її підозрюють у підготовці терористичного акту та незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, дівчина вийшла на зв’язок через Telegram із куратором під ніком «Huares», який запропонував їй грошову винагороду за виконання завдань. Ввечері 28 червня вона забрала з квартири на вулиці Київській пакет, у якому був саморобний вибуховий пристрій на основі пластикової пляшки й мобільного телефона. Вибухівку дівчина заховала у кущах біля АЗС на тій же вулиці. Наступного ранку за новою вказівкою вона повернулась, забрала вибухівку і знову віднесла пристрій на ту саму квартиру.

Того ж дня вона купила нову SIM-карту «Київстар», вставила її у телефон, що був частиною вибухового пристрою, й підключила його до пляшки. Так вона, за версією слідства, увела пристрій у бойову готовність — його можна було активувати дистанційно.

Згодом, за вказівкою з месенджера, дівчина встановила інший телефон біля вхідних дверей квартири — для відеоспостереження в реальному часі. Також вона відчинила двері чоловікові, який, імовірно, мав стати жертвою вибуху, і втекла.

Підозрювану затримали в ніч на 30 червня. Під час обшуків вилучили саморобний вибуховий пристрій та телефон, за допомогою якого вона контактувала з «куратором». Вона визнала, що виконувала вказівки з Telegram, але додала, що не розуміла небезпеки дій і технічного призначення пристроїв, з якими мала справу. В ухвалі суду не вказано прямо, хто цей чоловік, втім тут написано, що «підозрювана підтвердила фактичні обставини інкримінованого їй протиправного діяння, проте зазначила, що не розуміла небезпечності пристосувань, які вона переносила та налаштовувала перед приходом військовослужбовця».

Суд погодився з доводами слідства, що дівчина може переховуватись або впливати на свідків, адже має зв’язок із особою, яка координувала її дії.

Ухвалою суду дівчину триматимуть під вартою у Полтавському СІЗО до 28 серпня.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали 16-річного студента, якого підозрюють у коригуванні ракетних ударів на території Полтавської та Дніпропетровської областей.