На війні загинув син кременчуцької журналістки Ірини Житньої: прощання із воїном відбудеться на Київщині

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 135

На російсько-українській війні загинув син кременчуцької журналістки Ірини Житньої, розвідник Євгеній Житній. Трагічною звісткою діляться знайомі жінки у соцмережах.

Життя захисника обірвалося 8 квітня 2025 року поблизу Куп’янська на Харківщині.

Пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення захищати Україну та своїх двох синочків. Отримав поранення, але знов повернувся в стрій до побратимів, — діляться знайомі родини.

Прощання та поховання Євгенія Житнього відбудеться завтра, 17 квітня, на Київщині. О 12.00 розпочнеться поминальна служба у храмі Святого князя Володимира в центрі Вишгорода Київської області, проспект Шевченка, 5а. Після цього поховають полеглого бійця на Алеї Слави Вишгородського кладовища.