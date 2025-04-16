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На війні загинув син кременчуцької журналістки Ірини Житньої: прощання із воїном відбудеться на Київщині

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 135

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника

На російсько-українській війні загинув син кременчуцької журналістки Ірини Житньої, розвідник Євгеній Житній. Трагічною звісткою діляться знайомі жінки у соцмережах.

Життя захисника обірвалося 8 квітня 2025 року поблизу Куп’янська на Харківщині.

Пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення захищати Україну та своїх двох синочків. Отримав поранення, але знов повернувся в стрій до побратимів, — діляться знайомі родини.
Прощання та поховання Євгенія Житнього відбудеться завтра, 17 квітня, на Київщині. О 12.00 розпочнеться поминальна служба у храмі Святого князя Володимира в центрі Вишгорода Київської області, проспект Шевченка, 5а. Після цього поховають полеглого бійця на Алеї Слави Вишгородського кладовища.
Знайомі родини також залишають реквізити картки мами загиблого військовослужбовця, аби підтримати рідних Євгенія фінансово: 4731 2196 5671 8073
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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий
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