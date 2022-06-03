Начальник Миргородської ОВА, якого підозрюють у хабарництві, написав заяву на звільнення

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 197

Начальник Миргородської ОВА, якого звинувачують у вимаганні хабара, написав заяву на звільнення. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, він спілкувався з паном Іваненком і той заявив, що він є невинним і буде доводити це під час слідства. Заяву на звільнення з посади за власним бажанням нині розглядають в Офісі президента.

розповів, що він спілкувався з паном Іваненком і той заявив, що він є невинним і буде доводити це під час слідства.

Сьогодні пан Лунін розповів, що Віктор Іваненко написав заяву на звільнення з посади за власним бажанням. Заява зараз знаходиться на розгляді в Офісі Президента.

Нагадаємо, начальника Миргородської РВА районної військової адміністрацій викрито на вимаганні 500 тис. грн хабара у засновника товариства за неперешкоджання здійсненню підприємницької діяльності. Його затримали правоохоронці.

21 травня 2022 року підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 тис. 500 гривень. Однак прокуратура вимагає збільшити заставу до 12 млн гривень