Ніч у регіонах: окупанти вдарили по Дніпру, Миколаєву та Сумщині

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 594

Оперативна ситуація в областях України станом на ранок 18 травня

Рашисти завдали ударів по Дніпропетровщині, Сумщині та Миколаєву. Найгарячіше - на Донеччині та Луганщині. Про це пише Українська правда із посиланням на дані голів обласних військових адміністрацій

На Дніпропетровщині зранку рашисти завдали ракетного атака по Дніпру. Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування.

Також ворог обстріляв дві громади на межі із Херсонщиною – Зеленодольську, Апостолівську. Наразі постраждалих немає. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Сумщина: з вечора тривали артилерійські обстріли області з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади. Втрати і руйнування уточнюються.

У Харкові ніч минула без обстрілів. В області протягом доби обстрілювали Печеніги, Чугуївського району, одна людина поранена. Також є поранений у с.Циркуни.

Луганщина: масовані артобстріли усієї території. Знову обстріляли завод «Азот» – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зуйнувано 12 багатоповерхівок. По селах Попаснянської громади у вівторок завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.

Донеччина: бої по всій лінії фронту. Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль. Бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках. Постійні обстріли військових позицій та населених пунктів. За добу – 7 загиблих та 6 поранених. рашисти завдали ракетний удар по важливих промислових об'єктах, зокрема Кнауф Україна. У Бахмуті – пряме влучення ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

Миколаївщина: обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки. Сьогодні зранку внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена школа, жертв немає. Зранку - ракетний удар по житлових кварталах Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищення інфраструктури в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської тергромад.

В інших регіонах ніч минула відносно спокійно.