Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ніч у регіонах: окупанти вдарили по Дніпру, Миколаєву та Сумщині 

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 594

 Оперативна ситуація в областях України станом на ранок 18 травня

Рашисти завдали ударів по Дніпропетровщині, Сумщині та Миколаєву. Найгарячіше - на Донеччині та Луганщині. Про це пише Українська правда із посиланням на  дані голів обласних військових адміністрацій 

На Дніпропетровщині зранку рашисти завдали  ракетного атака по Дніпру. Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування. 

Також ворог обстріляв дві громади на межі із Херсонщиною – Зеленодольську, Апостолівську. Наразі постраждалих немає. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Сумщина: з вечора тривали артилерійські обстріли області з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади. Втрати і руйнування уточнюються.

У Харкові ніч минула без обстрілів. В області протягом доби обстрілювали Печеніги, Чугуївського району, одна людина поранена. Також є поранений у с.Циркуни. 

Луганщина: масовані артобстріли усієї території. Знову обстріляли завод «Азот» – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зуйнувано 12 багатоповерхівок.  По селах Попаснянської громади у вівторок завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.

Донеччина: бої по всій лінії фронту. Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль. Бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках. Постійні обстріли військових позицій та населених пунктів. За добу – 7 загиблих та 6 поранених. рашисти завдали ракетний удар по важливих промислових об'єктах, зокрема Кнауф Україна. У Бахмуті – пряме влучення ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

Миколаївщина: обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки. Сьогодні зранку  внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена школа, жертв немає.  Зранку - ракетний удар по  житлових кварталах Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. 

 

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищення інфраструктури в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської тергромад. 

В інших регіонах ніч минула відносно спокійно.

 

0
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Укрінформ

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна ніч у регіонах
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх