На Полтавщині минулої доби поліція виявила 40 підозрілих осіб

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 0

Перевіряють на причетність до співпраці з ворогом

На Полтавщині протягом минулої доби, 21 квітня, поліцейські виявили 40 підозрілих осіб, яких перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, повідомляє поліція Полтавщини

За даними правоохоронців, працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 1090 транспортних засобів та більше ніж 2 390 осіб.

40 з них доставили до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом, - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадують, що комендантська година на Полтавщині триває з 22:00 до 5:00. У цей час категорично заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях. Ці обмеження не діють під час тривоги.

Громадян, які без обґрунтованих поважних причин порушують заборону на перебування людей у цей час на вулицях та в інших громадських місцях, доставляють до поліції та можуть залучити їх до громадських робіт на 24 годин.

Завжди обов’язково беріть із собою документи, що посвідчують особу, та будьте готові їх пред’явити для перевірки поліції.

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