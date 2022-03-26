У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів 

Російські найманці насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, повідомляє Маріупольська міська рада.
За словами очевидців, крім медиків та хворих були й інші маріупольці, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.
Відомо, що на території лікарні перебувало приблизно 700 людей. Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо - інформація уточнюється.
Раніше стало відомо, що у бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з Кременчука Максим Кагал.