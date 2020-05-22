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Кременчук, Спорт

Полтавський стадіон може вперше прийняти збірну України з футболу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 474

 

Виконком УАФ затвердив місця проведення ігор збірної на найближчі два роки

Згідно з рішенням Виконавчого комітету Української асоціації футболу, на вимогу УЄФА визначено міста, в яких УАФ планує проведення домашніх матчів збірної України. Про це повідомляє пресслужба УАФ. 


Перелік міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів Ліги націй УЄФА, міжнародних товариських матчів та кваліфікаційних матчів чемпіонату світу на період 2020—2022 років:

  • Київ, НСК «Олімпійський» (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);
  • Харків, ОСК «Металіст» (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);
  • Львів, «Арена Львів» (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);
  • Одеса, «Чорноморець» (товариські матчі, кваліфікація ЧС);
  • Дніпро, «Дніпро-Арена» (товариські матчі, кваліфікація ЧС);
  • Запоріжжя, «Славутич-Арена» (товариські матчі, кваліфікація ЧС);
  • Полтава, «Ворскла» ім. О. Бутовського (товариські матчі);
  • Ужгород, «Авангард» (товариські матчі).
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Полтава Ворскла збірна України
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