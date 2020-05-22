Полтавський стадіон може вперше прийняти збірну України з футболу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 474

Виконком УАФ затвердив місця проведення ігор збірної на найближчі два роки

Згідно з рішенням Виконавчого комітету Української асоціації футболу, на вимогу УЄФА визначено міста, в яких УАФ планує проведення домашніх матчів збірної України. Про це повідомляє пресслужба УАФ.





Перелік міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів Ліги націй УЄФА, міжнародних товариських матчів та кваліфікаційних матчів чемпіонату світу на період 2020—2022 років: