Що робити з картопляним бадиллям після збирання врожаю

До осені все це добре висохне і можна буде спалити всю купу разом, отримавши екологічно чисте добриво — попіл. Це альтернативне джерело калію та фосфору, причому абсолютно нешкідливе для всіх без винятку рослин.

Багато дачників готують настій на томатних кущах. Враховуючи, що картопля — це родич томатів та інших пасльонових, з її бадиллям можна розпорядитися в такий спосіб: подрібніть зелень, складіть у відро, залийте водою і дайте настоятись протягом тижня. Перед застосуванням процідіть та розведіть за необхідності водою.

Можете одразу викладати бадилля тонким шаром навколо стовбура плодових дерев. За зиму залишки куща перегниють, а заразом відлякають нав’язливих гризунів.