Місячний посівний календар на серпень 2025 року

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 104

У серпні на городі дозріває урожай, а в саду вже збирають яблука і сливи. Також цього місяця можна сіяти різні культур і розпочинати підготовку до осені

Найкращі дні для робіт в саду та на городі у серпні 2025 року: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28.

Що та коли можна сіяти у серпні 2025

Огірки (другий посів): 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20.

Кабачки, гарбуз: 5, 6, 11, 12, 18, 19.

Редис (повторний посів): 6, 12, 13, 20, 21.

Кукурудза: 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20.

Квасоля, горох: 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20.

Зелень (шпинат, рукола, кріп): 6, 7, 11, 12, 13, 19, 20.

Буряк (повторний посів): 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20.

Капуста (пізні сорти): 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20.

Сидерати (гірчиця, овес): 6, 7, 12, 13, 20, 21.

Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні серпня 2025 року: 1, 7, 9, 10, 29, 30, 31.

Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами, зокрема, доглядом за рослинами і підготовкою саду до осені.