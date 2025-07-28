Місячний посівний календар на серпень 2025 року

У серпні на городі дозріває урожай, а в саду вже збирають яблука і сливи. Також цього місяця можна сіяти різні культур і розпочинати підготовку до осені
Найкращі дні для робіт в саду та на городі у серпні 2025 року: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28.
Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні серпня 2025 року: 1, 7, 9, 10, 29, 30, 31.
Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами, зокрема, доглядом за рослинами і підготовкою саду до осені.
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