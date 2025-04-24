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Скільки коштує політичний лайк? Кременчуцькі можновладці витрачають тисячі доларів на рекламу у Facebook

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 98

 Найдорожчі пости — у віцемерки Усанової

Останнім часом кременчуцькі можновладці активізувались у Facebook. Кременчуківці все частіше бачать у стрічці рекламні пости мера та депутатів, оплачені «Рекламодавцем з України».

 

Хто і скільки витрачає на просування себе у Facebook — з’ясував «Кременчуцький Телеграф» за допомогою Бібліотеки реклами Meta.

 

Лідеркою за витратами є віцемерка Ольга Усанова. З червня 2019 року вона витратила на рекламу $2739, з яких $1262 — за останні три місяці.

 

Усього за цей період вона запустила 87 оголошень, тобто просування одного посту обійшлося їй приблизно в $14. За останній місяць витратила $571.

 

Директор КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» Сергій Перепелятник витратив $573 — і все це протягом останніх трьох місяців. Його рекламу запускали 67 разів.

 

Тобто йому один пост вартував дешевше, аніж Усановій — приблизно в $9. У квітні на рекламу пішло $196.

 

 

Також рекламу в соцмережі запустив депутат міськради Геннадій Іванян — з 23 квітня цього року він просунув три пости, витративши на це менше $100.

  

Мер Кременчука Віталій Малецький теж з’явився в рекламному блоці Meta: 23 квітня просунув один пост, витративши на нього менше $100.

 

Зазначимо, що на скільки саме менше $100 вони витратили — невідомо.

Нагадаємо, що задля інформування кременчуківців про діяльність міської ради існує ціла комунальна телерадіокомпанія, на діяльність якої з міського бюджету щорічно виділяють понад 20 мільйонів гривень. Цьогоріч, наприклад, виділили понад 23 млн гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: реклама соцмережі політика Віталій Малецький Ольга Усанова Геннадій Іванян КТРК
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