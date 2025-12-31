У Кременчуці зафіксували перевищення формальдегіду в повітрі наприкінці грудня

Сьогодні, 12:02

Упродовж 22–27 грудня в Кременчуці фахівці відбирали проби атмосферного повітря на чотирьох стаціонарних постах спостереження. Вони розташовані на вулиці Молодіжній, вулиці Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, у ці дні в місті зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин за формальдегідом.

Перевищення норми формальдегіду спостерігали: 22, 25, 26 та 27 грудня.

Інформацію про рівень забруднення та динаміку концентрацій інших домішок оприлюднили у щотижневому звіті гідрометеоцентру. Детальні показники подані на графіку.

Формальдегід належить до речовин, які можуть негативно впливати на здоров’я людини, зокрема подразнювати слизові оболонки та дихальні шляхи.

Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.