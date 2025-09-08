Олену Мирошникову переобрали головою Лубенського міськрайонного суду

Вона очолить установу ще на три роки

Судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області на зборах знову підтримали чинну очільницю установи Олену Мирошникову. Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

Шляхом таємного голосування більшість суддів залишила Мирошникову на адміністративній посаді ще на одну каденцію — до 2026 року.

Вона очолює суд із вересня 2022 року, коли змінила на посаді Олесю Алтухову. Після переобрання Мирошникова подякувала колегам за довіру та заявила, що надалі пріоритетом у роботі вважає підвищення ефективності судочинства та оптимізацію внутрішніх процесів.

Зараз у Лубенському міськрайонному суді працюють п’ятеро суддів із восьми передбачених штатним розписом.

Мирошникова працює у системі правосуддя з 2012 року. Спочатку вона була суддею Рубіжанського міського суду Луганської області, у 2019 році призначена на цю посаду безстроково. У 2022 році відряджена до Лубен, а восени того ж року очолила місцевий суд.

