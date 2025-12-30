У 2025 році правоохоронці Полтавщини скерували до суду 55 обвинувальних актів стосовно браконьєрів

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 133

З початку 2025 року підрозділи дізнання у співпраці з працівниками сектору поліцейської діяльності на воді спільно з територіальними підрозділами поліції викрили понад 90 фактів незаконного рибного промислу на водоймах Полтавщини. Також встановлено близько 300 фактів порушення навігації на воді. Поліція продовжує вживати превентивні заходи з недопущення незаконного вилову риби у водоймах області задля збереження водних біоресурсів. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

— Протягом року органи досудового розслідування, за погодженням з процесуальним керівництвом прокуратури, вже скерували на розгляд судів 55 обвинувальних актів стосовно осіб, підозрюваних у незаконному добувному промислі. На сьогодні у 35 закінчених кримінальних провадженнях судами ухвалені обвинувальні вироки. У ході слідчих дій у браконьєрів вилучено близько трьох тон незаконно добутої риби та рибної продукції, понад 100 риболовецьких сіток загальною довжиною майже 6 кілометрів, близько 30 заборонених знарядь лову, майже 30 човнів та більш як два десятки транспортних засобів (автомобілів та мотоциклів), які використовувалися в злочинній діяльності. Завдана державі шкода перевищує 22 мільйони гривень, — зазначив перший заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.



У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. За зібраними матеріалами призначені судові інженерно-екологічні експертизи, за висновками яких, при встановленні істотної шкоди, винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

У поліції нагадують, що з 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нересту 2026 року.

Перелік та межі зимувальних ям, де вилов риби заборонено, можна переглянути тут.

Також нагадують, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Національної поліції України, представникам Збройних Сил України та інших органів державної влади. Заборона поширюється на малі судна, моторні судна, прогулянкові вітрильні судна, прогулянкові судна, спортивні судна, швидкісні судна та спортивні судна, а також водні мотоцикли й засоби для розваг на воді.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання — від адміністративних стягнень до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

Поліція закликає громадян дотримуватися встановлених обмежень та правил рибальства задля збереження природних біоресурсів Полтавщини.



