Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розшукує двох зниклих дітей: вони кілька днів тому поїхали до свого родича й не повернулися

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 217

 

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо дітей, просять звертатися до поліції

На Полтавщині поліція розшукує зниклих безвісти двох неповнолітніх дітей: Марію Атаєву та Мілоша Сеймана. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що діти близько 5 днів тому поїхали до свого родича, який живе у селищі Машівка, і не повернулися.

Прикмети зниклих: 
Марія Атаєва — зріст 140 см, худорлявої статури, волосся довге, темно-русяве, очі зелені. На голові носить пов’язку.
Мілуш Сейман — зріст 158, худорлявої статури, волосся коротке темно русяве, очі карі. Був одягнений у чорну довгу куртку.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про міце перебування дітей, повідомити працівників Полтавського райуправління поліції поліції за телефонами: 050-580-49-40; 066-860-11-32; 099-394-00-45 або 102.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

