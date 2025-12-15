Учора в центрі Кременчука автівка збила жінку — постраждалу госпіталізували

14 грудня близько 13.00 на проспекті Свободи в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За інформацією слідства, автомобіль Nissan Rogue, під керуванням 33-річного водія, наїхав на 65-річну пішоходку. Постраждалу жінку госпіталізовано до медичної установи.
За цим фактом вирішується питання про початок розслідуваньня за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 24 листопада, поблизу села Кияшки на Кременчуччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — вантажівка Mercedes збила пішохода. Чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.
