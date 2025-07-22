У Полтаві викрили підпільне виробництво парфумерії під брендами Dior та Chanel

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Фігурантам справи загрожує до 10 років ув’язнення за порушення прав інтелектуальної власності

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які виготовляли фальсифіковану парфумерію та косметику під виглядом продукції всесвітньо відомих брендів. Виробництво організували на складі у Полтаві. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 3 тисяч флаконів з підробленими парфумами, упаковку з логотипами відомих торгових марок, поліграфічну продукцію, товарно-матеріальні цінності та електронні носії з обліковими файлами.

За попередніми оцінками, компаніям-власникам брендів завдали понад 8,5 млн гривень збитків. Фальсифікат продавали через інтернет і доставляли поштою.

Фігурантам повідомили про підозру за ч.3 ст.229 Кримінального кодексу України — незаконне використання товарних знаків, що спричинило особливо великі збитки. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.