У Лубнах судитимуть жінку за самозахоплення землі біля річки Сула

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 209 Коментарів: 1

У Лубнах поліція завершила розслідування справи про незаконне будівництво в прибережній смузі річки Сули. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Слідчі встановили, що 24-річна місцева мешканка без дозвільних документів зайняла земельну ділянку в охоронній зоні річки та почала будівництво.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій ділянці в охоронній зоні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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