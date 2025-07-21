У Лубнах судитимуть жінку за самозахоплення землі біля річки Сула

У Лубнах поліція завершила розслідування справи про незаконне будівництво в прибережній смузі річки Сули. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Слідчі встановили, що 24-річна місцева мешканка без дозвільних документів зайняла земельну ділянку в охоронній зоні річки та почала будівництво.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій ділянці в охоронній зоні.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, у 2019 році депутати у Кременчуці порушили питання боротьби із забудовниками берегів Дніпра. Мова йде про забудову прибережної зони на Раківці у межах в межах садово-городнього кооперативу «Металург». Про резонансні котеджі у Кременчуці «Телеграф» неодноразово писав і раніше — більш детально про них читайте ТУТ.
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