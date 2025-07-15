З Псла дістали тіло зниклого чоловіка

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 436

14 липня правоохоронці знайшли у водоймі тіло 44-річного чоловіка, який зник кілька днів тому, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Його шукали з 11 липня, коли він не повернувся додому після відпочинку поблизу села Книшівка Кременчуцького району.

Про зникнення до поліції повідомили 14 липня. На місце ймовірного зникнення прибули правоохоронці й виявили особисті речі чоловіка. До пошуків також долучилися рятувальники-водолази. Під час обстеження річки Псел вони знайшли тіло без ознак життя.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточну причину загибелі має встановити судово-медична експертиза. Слідчі продовжують з’ясовувати обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Світловодську з Кременчуцького водосховища дістали тіло чоловіка.