Нетверезий водій з аліментним боргом сів за кермо попри заборону: його зупинили патрульні

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 150

У Кременчуці патрульні зупинили водія, який не мав права керувати транспортом — щодо нього діє тимчасове обмеження, накладене державним виконавцем через заборгованість зі сплати аліментів. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час перевірки у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд — результат позитивний: 1,67 проміле алкоголю в крові.

Інспектори:

вилучили у водія посвідчення;

склали протокол за ч. 3 ст. 126 КУпАП (керування без права через встановлену заборону);

оформили протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння);

відсторонили чоловіка від керування.

Надалі матеріали справи передадуть до суду.

Нагадаємо, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв.