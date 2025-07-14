Нетверезий водій з аліментним боргом сів за кермо попри заборону: його зупинили патрульні

У Кременчуці патрульні зупинили водія, який не мав права керувати транспортом — щодо нього діє тимчасове обмеження, накладене державним виконавцем через заборгованість зі сплати аліментів. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Під час перевірки у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд — результат позитивний: 1,67 проміле алкоголю в крові.
Надалі матеріали справи передадуть до суду.
Нагадаємо, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв.
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