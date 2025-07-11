Поліція розшукує 75-річну Наталію Решетник, яка зникла на станції поблизу Полтави

На Полтавщині розшукують 75-річну Наталію Решетник, яка 2 липня зникла в селі Зачепилівка Полтавського району. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, близько 10.00 жінка приїхала на залізничну станцію «Бабенкове» і пішла у невідомому напрямку.
Була одягнена у світло-сіру куртку, темні штани, синю кепку й темні туфлі.
Поліція закликає всіх, хто бачив жінку або має будь-яку інформацію, звернутись за телефонами: (053) 443-12-02, (099) 772-39-17 або 102.
Нагадаємо, що поліція Полтавщини також розшукує 49-річного Олексія Максимейка, мешканця міста Заводське Миргородського району.
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