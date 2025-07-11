На Полтавщині розшукують безвісти зниклого 49-річного чоловіка

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 284

Поліція Полтавщини розшукує 49-річного Олексія Максимейка, мешканця міста Заводське Миргородського району. Чоловік зник 9 липня — вийшов із дому й не повернувся. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Прикмети зниклого: високий, худорлявої статури, з коротким русявим волоссям і блакитними очима. Має проблеми зі здоров’ям.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, з проханням повідомити за телефонами: 053-555-24-50, 095-388-99-43 або 102.