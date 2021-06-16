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Вміст алкоголю в організмі водія, який вчинив ДТП, у 11 разів перевищував норму 

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 255

 

До всього чоловік ще й не мав ні водійського посвідчення, ні документів на автомобіль

16 червня на проспекті Свободи водій Ford не переконався у безпечності маневру та в'їхав у припарковану Honda, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у винуватця дорожньо-транспортної пригоди ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав результат — 2,14 ‰, що майже у 11 разів перевищує допустиму норму. Також керманич не надав патрульним ні водійського посвідчення, ні документів на автомобіль.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали:

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);
  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП ст.130
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