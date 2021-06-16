Вміст алкоголю в організмі водія, який вчинив ДТП, у 11 разів перевищував норму

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 255

До всього чоловік ще й не мав ні водійського посвідчення, ні документів на автомобіль

16 червня на проспекті Свободи водій Ford не переконався у безпечності маневру та в'їхав у припарковану Honda, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у винуватця дорожньо-транспортної пригоди ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав результат — 2,14 ‰, що майже у 11 разів перевищує допустиму норму. Також керманич не надав патрульним ні водійського посвідчення, ні документів на автомобіль.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: