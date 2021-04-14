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Житель Миргорода отримав 6 місяців за знущання над матір'ю 

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 271

 

Чоловік часто вимагав у матері гроші, погрожуючи їй розправою

Окружна прокуратура Миргорода в міськрайонному суді підтримала обвинувачення стосовно 47-річного містянина, який тривалий час вчиняв насильство до своєї матері.


Відомо, що чоловік був безробітним, зловживав алкоголем, тому часто вимагав у матері гроші, погрожуючи їй розправою і влаштовував постійно сварки.


За повідомленнями Полтавської обласної прокуратури, чоловіка вже тричі притягували до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 і ч.2 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство). 


Також, минулого року в липні, під дією оковитої, чоловік вигнав свою матір з квартири на вулицю без верхнього одягу і навіть взуття. Та навіть в присутності правоохоронців, 47-річний чоловік дозволяв собі нецензурну лайку і принижував жінку, за це поліціянти кваліфікували такі дії за ст. 126-1 ККУ - домашнє насильство.


Нараз чоловік відбуває своє покарання, суд виніс вирок - 6 місяців арешту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура домашнє насилля Миргород
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