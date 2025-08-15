Із російської неволі повернувся військовий із Полтавщини Станіслав Панченко: він потрапив до полону у 2019 році

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 238

Учора, 14 серпня, під час чергового обміну військовополоненими до України повернувся захисник із Полтавщини Станіслав Панченко. Про це виданню «Суспільне» повідомила мати захисника, Валентина Панченко.

Відомо, що Станіслав приєднався до лав Збройних сил України у 2017 році — йому на той момент було 18. А вже за два роки, у 2019-му, він потрапив до рук російських бойовиків поблизу Горлівки на Донеччині.

Мати Станіслава розповідає, що спочатку її сина відправили до 5-го Донецького СІЗО, а тоді судили і перевели до 32-ї колонії у Макіївці.

Їх засудили і перевели туди. То дали йому 17 років. Вони були засудженні за статтями «Тероризм» та «Незаконне захоплення влади». Такі їм статті давали, — ділиться жінка.

Валентина каже: із сином вдавалося тримати зв’язок, передавати передачі. Крім українських військовослужбовців, у колонії з її сином перебували також і багато цивільних політв’язнів, додає жінка.

Власне, завдяки цивільним ув’язненим Валентина й дізналася, що син скоро може повернутися додому.

Вони нам повідомили, що хлопців вивезли. А куди їх вивезли — тільки на обмін.

Жінка вже змогла поговорити зі Станіславом, коли він повернувся до України.

Чую по голосу, що радий. Радий, що вже в Україні. Головне — не сам повернувся, а ще й котика із собою з Донецька привіз. У нього у колонії був котик. Чи йому принесли, чи де він його взяв, чи знайшов десь на території колонії ще маленьким. Але з собою його забрав додому, — додає Валентина.

Нагадаємо, учора із російського полону до України повернулися 84 людини — 33 військові та 51 цивільний українець. Більшість з них потрапили до російської неволі ще до повномасштабного вторгення та були засуджені.