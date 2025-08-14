Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

До України повернулися 84 військовополонені: частина з них перебувала у полоні з 2014 року

Сьогодні, 15:19

 

Наймолодшому звільненому — 26 років, найстаршому — 74 роки

До України із російського полону повернулися ще 84 українці. Про це повідомили у пресслужі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених — 33 військових та 51 цивільний українець. Частина з них потрапила у полон ще до повномасштабного вторгнення. Деяких полонених затримали на тимчасово окупованих територіях та незаконно засудили на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — його ув’язнали на Донеччині ще в 2014 році.

 

Частина звільнених потрапила в полон упродовж 2016-2021 років. Серед них і три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна — вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

 

Окрім цивільних на рідну землю повернуися також оборонці з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них — 10 офіцерів.

 

Звільнили з полону і дві пари рідних братів, які перебували там із березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

Наймолодшому звільненому на сьогодні — 26 років, найстаршому виповнилося 74 роки. У російській в’язниці він перебував останні 7 років, із 2018 року.

 

Усі визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу: пройдуть медогляд, лікування та реабілітацію.

Нині немає інформації, чи є серед звільнених захисників військовослужбовці із Полтавщини.

Нагадаємо, неприкінці липня із російського полону до України повернулися 250 поранених та тяжкохворих українських оборонців.

3
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Теги: полон повернення з полону військовополонені
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

