До України повернулися 84 військовополонені: частина з них перебувала у полоні з 2014 року

До України із російського полону повернулися ще 84 українці. Про це повідомили у пресслужі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених — 33 військових та 51 цивільний українець. Частина з них потрапила у полон ще до повномасштабного вторгнення. Деяких полонених затримали на тимчасово окупованих територіях та незаконно засудили на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — його ув’язнали на Донеччині ще в 2014 році.
Частина звільнених потрапила в полон упродовж 2016-2021 років. Серед них і три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна — вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.
Окрім цивільних на рідну землю повернуися також оборонці з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них — 10 офіцерів.
Звільнили з полону і дві пари рідних братів, які перебували там із березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.
Наймолодшому звільненому на сьогодні — 26 років, найстаршому виповнилося 74 роки. У російській в’язниці він перебував останні 7 років, із 2018 року.
Усі визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу: пройдуть медогляд, лікування та реабілітацію.
Нині немає інформації, чи є серед звільнених захисників військовослужбовці із Полтавщини.
Нагадаємо, неприкінці липня із російського полону до України повернулися 250 поранених та тяжкохворих українських оборонців.
