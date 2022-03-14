Путін проти українського народу. День дев'ятнадцятий

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом вісімнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.05 Російська система ППО помилково збила на Харківському напрямку свій безпілотник-розвідник. Приховуючи цей факт, керівництву російські військові доповіли про нібито знищення «Байрактару» ЗСУ.

00.27 Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що під Василівкою Запорізької області вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем, а це близько 200 машин, була вщент розбита нашою артилерією.



1.00 Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу «ветерана війни», додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.



1.13 Держприкордонслужба повідомила про знищення всюдихода ДТ-30 «Вітязь» вартістю 13,7 млн рублів.



1.30 Президент росії володимир путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою «стероїдною люттю», котра є результатом лікування від раку. Такі висновки з посиланням на близькі до Кремля джерела зробили високопоставлені члени розвідувального альянсу Five Eyes.



1.35 Колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заявив, що захід не повинен виключати можливість вбивства путіна.

2.00 У Кременчуці немає дефіциту продуктів, немає дефіциту палива на заправках.

2.29 Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.

3.00 Кременчук готується до складного часу, тому підготовлено системи водозабезпечення міста.

3.31 Для того, щоб забезпечити аграріїв фінансовими ресурсами, уряд прийняв відповідну постанову про компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

5.00 Французький активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки володимира путіна Катерини Тихонової в Біарриці, змінив у будинку замки і запросив туди біженців з України.

