Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Путін проти українського народу. День дев'ятнадцятий

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 179

 

Віримо в перемогу!

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом вісімнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

Корисні посилання:

00.05 Російська система ППО помилково збила на Харківському напрямку свій безпілотник-розвідник. Приховуючи цей факт, керівництву російські військові доповіли про нібито знищення «Байрактару» ЗСУ.

00.27 Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що під Василівкою Запорізької області вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем, а це близько 200 машин, була вщент розбита нашою артилерією.

1.00 Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу «ветерана війни», додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.

1.13 Держприкордонслужба повідомила про знищення всюдихода ДТ-30 «Вітязь» вартістю 13,7 млн рублів.

1.30 Президент росії володимир путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою «стероїдною люттю», котра є результатом лікування від раку. Такі висновки з посиланням на близькі до Кремля джерела зробили високопоставлені члени розвідувального альянсу Five Eyes.

1.35 Колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заявив, що захід не повинен виключати можливість вбивства путіна.

2.00 У Кременчуці немає дефіциту продуктів, немає дефіциту палива на заправках.

2.29 Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.

3.00 Кременчук готується до складного часу, тому підготовлено системи водозабезпечення міста.

3.31 Для того, щоб забезпечити аграріїв фінансовими ресурсами, уряд прийняв відповідну постанову про компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

5.00 Французький активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки володимира путіна Катерини Тихонової в Біарриці, змінив у будинку замки і запросив туди біженців з України.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх