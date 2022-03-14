Кременчук сформував продовольчий резерв на всяк випадок

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 426

Наразі дуже важливим фактором стабільності у Кременчуці є наявність продуктових запасів. Міський голова Кременчука Віталій Малецький у щоденному зверненні до містян розповів, що у місті сформований продовольчий резерв.

- Продовольчий резерв у Кременчуці є. Ми маємо запаси продуктів й надаємо допомогу тим містам, які цього потребують: Києву, Харкову... Надаємо допомогу біженцям, надаємо з собою, щоб мали мінімальний запас. Сформували продовольчий запас для ЗСУ, територіальної оборони, для мешканців Кременчука, - сказав Віталій Малецький.

За його словами, у Кременчуці немає дефіциту продуктів, немає дефіциту палива на заправках.