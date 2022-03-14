У Маріуполі знищили бронетехніку і живу силу ворога

Українські бійці, захищаючи Маріуполь, знищили ворожу бронетехніку і живу силу окупантів. Про це повідомили в МВС України.
- Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків, - йдеться в повідомленні.
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