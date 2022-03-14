Підрахували, у скільки обійдеться відновлення інфраструктури після війни

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 380

Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

Він підкреслив, що є два підходи до підрахунку втрат через війну. Перший полягає в тому, щоб оцінити відновлення зруйнованої інфраструктури.

- Йдеться про транспортну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Ми бачимо, як ворог намагається знищити навіть дитячі садки, школи, лікарні. І після війни нам доведеться все це відновлювати. Тому сума відновлення це і є перший обсяг втрат... Якщо говорити про конкретні цифри, то Міністерство економіки підраховує в режимі онлайн. На сьогодні сума відновлення інфраструктури, яка вже зруйнована, становить понад 119 млрд доларів, і з кожним днем війни, на жаль, ця сума збільшується, - сказав він.

Другий обсяг втрат - це втрати внутрішнього валового продукту через те, що значна частина підприємств сьогодні призупинила свою діяльність.

- Що стосується ВВП, то ми зможемо підбити підсумки, тільки коли закінчиться перший повний місяць, коли економіка перейшла на військовий режим, тобто, у квітні ми зможемо підбивати підсумки березня, - сказав він.