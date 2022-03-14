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Кременчук, Воины света, Путін проти українського народу

Сьогодні Кременчук попрощається з Сергієм Березою, який загинув на війні з рф

Сьогодні, 01:42 Переглядів: 527

 

Співчуття рідним та близьким!

Сьогодні, 14 березня, Кременчук попрощається з Сергієм Березою, який загинув на війні з рф. Про це повідомили у спільноті «АТО. Соціальний супровід».

Сергій був призваний за контрактом у 2019 році Семенівським військкоматом. Загинув 25 лютого під час військової агресії рф від обстрілів з гелікоптерів по колоні під час передеслакації у Ніжині.
Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, брат та сестра.

Поховання Сергія Берези відбудеться 14 березня:

  • об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.30 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.30 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна воины света смерть
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