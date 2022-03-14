Сьогодні Кременчук попрощається з Сергієм Березою, який загинув на війні з рф

Сьогодні, 01:42 Переглядів: 527

Сьогодні, 14 березня, Кременчук попрощається з Сергієм Березою, який загинув на війні з рф. Про це повідомили у спільноті «АТО. Соціальний супровід».

Сергій був призваний за контрактом у 2019 році Семенівським військкоматом. Загинув 25 лютого під час військової агресії рф від обстрілів з гелікоптерів по колоні під час передеслакації у Ніжині.

Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, брат та сестра.

Поховання Сергія Берези відбудеться 14 березня: