Сьогодні Кременчук попрощається з Сергієм Березою, який загинув на війні з рф
Сьогодні, 01:42
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Співчуття рідним та близьким!
Сьогодні, 14 березня, Кременчук попрощається з Сергієм Березою, який загинув на війні з рф. Про це повідомили у спільноті «АТО. Соціальний супровід».
Сергій був призваний за контрактом у 2019 році Семенівським військкоматом. Загинув 25 лютого під час військової агресії рф від обстрілів з гелікоптерів по колоні під час передеслакації у Ніжині.
Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, брат та сестра.
Поховання Сергія Берези відбудеться 14 березня:
- об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12.30 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.30 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.
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