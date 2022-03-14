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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У путіна деменція, але Захід не повинен виключати можливість його вбивства

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 563

 

Шпигуни вважають, що існує фізіологічне пояснення рішенню російського президента вторгнутися в Україну

Президент росії володимир путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою «стероїдною люттю», котра є результатом лікування від раку.

Такі висновки з посиланням на близькі до Кремля джерела зробили високопоставлені члени розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати. Про це пише The Daily Mail.

Шпигуни вважають, що існує фізіологічне пояснення рішенню російського президента вторгнутися в Україну. До подібних думок приводить не лише неадекватна поведінка путіна, а і його роздуте обличчя на останніх кадрах та абсурдна дистанція з підлеглими.

При цьому колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заявив, що захід не повинен виключати можливість вбивства путіна.

Він вважає, що вбивство путіна може допомогти врятувати тисячі життів, тому НАТО і західні союзники не повинні виключати таку можливість.

- Усама бен Ладен, глава «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді і командувач іранською республіканською гвардією Касем Сулеймані - всі вони представляли пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін являє собою постійну і смертельну загрозу, яка залишиться, поки він знаходиться при владі, - сказав Кемп.

Путіна могли б повалити, заарештувати або судити, однак це, на думку Кемпа, малоймовірно. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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