Мінус «Вітязь»: ЗСУ знищили всюдихід за 13,7 млн рублів

Сьогодні, 01:13 Переглядів: 95

Держприкордонслужба повідомила про знищення всюдихода ДТ-30 «Вітязь» вартістю 13,7 млн рублів. Це перша втрата такої техніки армією рф. ЗСУ гарантують, що не остання.

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