Вони безнадійні: російська ППО збила свій безпілотник, заявивши, що то Bayraktar

Сьогодні, 00:05 Переглядів: 183

Російська система ППО помилково збила на Харківському напрямку свій безпілотник-розвідник. Приховуючи цей факт, керівництву російські військові доповіли про нібито знищення «Байрактару» ЗСУ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

- Сьогодні о 9.32 у районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 320 м був збитий російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про БПЛА «Байрактар» наших Збройних Сил, - написав Залужний у Facebook у неділю ввечері.

За його словами, результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.

- Ми зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 дні були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали плани захоплення. Противник зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці. Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму - це ми зразка початку 2014-го, - констатував головнокомандувач ЗСУ.