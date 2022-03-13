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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росіяни планують висадити десант в Одесі та області – Данілов

Сьогодні, 23:40 Переглядів: 0

 

Але у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю

Росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, але українські військові готові на це реагувати. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів.

- На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають. Йдеться про висадку десанту на території Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі, - сказав він.

За словами Данілова, у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком.

- Ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація там під контролем. Там є кому їх зустрічати. Так як їх зустрічали в Чернігівській, Київській області, - підкреслив секретар РНБО.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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