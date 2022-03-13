Заспокійливий Арестович: під час боїв в Україні росіяни втратила понад 30% особового складу

Сьогодні, 23:15 Переглядів: 125

Ворог ввів до України близько 100 тисяч військових, із яких 13 тисяч точно знищено, а 18 тисяч небоєздатні

Під час боїв на території України окупанти втратили понад 30% особового складу.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

- Вони гинуть, гинуть сотнями, - зазначив він.

Зокрема, за словами Арестовича, нещодавно біля Маріуполя було вбито близько 250 окупантів, а більше 700 - поранено.

На його думку, наразі вже вбито близько 14-15 тисяч особового складу, однак ці дані ще не підтверджені.

Радник глави ОП додав, що з початку війни ворог ввів до України близько 100 тис. військових, з яких 13 тис. точно знищено, а 18 тис. небоєздатні.