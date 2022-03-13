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«Чекаємо на відстані пострілу»: ЗСУ пообіцяли помститися за удар по Яворову

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 206

 

І він буде влучним

The New York Times оприлюднило відео моменту прильоту російських ракет по «Яворівському полігону». Подивитись його можна ТУТ.

У виданні зазначають, що відео надіслав їм «один з бійців», який перебував на базі. Друга частина відео – зйомки вже українських бійців, які зафіксували наслідки ракетного обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу полігону загинули 35 людей, 134 — травмовані. Прикордонники ЗСУ пообіцяли окупантам розплату за скоєне.

Так, українські прикордонники записали відеозвернення, в якому зазначили, що чекають окупантів на відстані пострілу, і з їхнього боку він буде влучним.

- Орки, ви вдарили ракетами по міжнародному центру миротворчості і безпеки. Ви вбили людей. Ви зламали стіни. Але ви не можете зламати професіоналізм і злагодженість, які на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил і Нацгвардії, – сказав один з прикордонників.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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