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Тракторні війська: Уряд фінансово підтримає аграріїв

Сьогодні, 03:31 Переглядів: 304

 

Допомога передбачатиме компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами

Для того, щоб забезпечити аграріїв фінансовими ресурсами, уряд прийняв відповідну постанову про компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

- Навесні аграрії завжди потребують додаткового фінансування для посівної компанії. Крім того, сьогодні с/г виробники не мають можливості реалізувати зібраний торік врожай на експорт – як наслідок, у них недостатньо обігових коштів для діяльності, - зазначив він.

Це розповсюджуватиметься виключно малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, яке оброблює до 10 000 га.

Допомога передбачатиме компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами. Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить до 50 млн грн. Кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану.

Для отримання кредитування суб’єкт підприємництва також повинен бути с/г товаровиробником у значенні, наведеному в законодавстві. Термін дії кредиту становить 6 місяців. Встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними кредитами до 80%.

Заявникам необхідно звертатися до фінансової установи, де вони обслуговувались.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Сергій Брильов
Теги: війна підтримка ферма
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