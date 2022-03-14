Україна б'є рекорд: наша збірна посіла друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022

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Збірна України встановила два рекорди — здобула найбільшу кількість медалей за всю історію виступів — 29, та найбільшу кількість золотих медалей - 11

13 березня у Пекіні відбулася церемонія закриття XIII зимові Паралімпійські ігри. Збірна України встановила два рекорди — здобула найбільшу кількість медалей за всю історію виступів — 29, та найбільшу кількість золотих медалей — 11. Про це повідомив Національний комітет спорту інвалідів України та Суспільне.

У загальному заліку Україна посіла друге місце — 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей. Загалом — 29 медалей.

Топ-5 медального заліку Паралімпіади-2022:

Китай — 18 золотих, 20 срібних, 23 бронзових;

Україна — 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових;

Канада — 8 золотих, 6 срібних, 11 бронзових;

Франція — 7 золотих, 3 срібних, 2 бронзові;

США — 6 золотих, 11 срібних, 3 бронзові.

На Паралімпійських іграх у Пекіні збірну України представляли 20 спортсменів у двох видах спорту — парабіатлон та паралижні гонки. У змаганнях з парабіатлону українці вибороли найбільшу кількість медалей з поміж інших країн-учасниць.

В останній змагальний день українці здобули перемогу у паралижних перегонах, дисципліна — естафета. У цій гонці брали участь Дмитро Суярко, Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський. У непростій гонці, з постійною зміною лідера, на останньому етапі Анатолію Ковалевському вдалося обійти представника Франції й вибороти для України перше місце.

Також українка Оксана Шишкова увійшла до п’ятірки найтитулованіших спортсменок Паралімпіади-2022. У її активі три золоті та дві срібні медалі.