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Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію

Сьогодні, 04:34 Переглядів: 55

 

У Комітеті літературознавчих наук Польської академії наук вважають, що вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Сергія Жадана

Польська академія наук висунула кандидатуру українського письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.

Про це йдеться у відозві Комітету літературознавчих наук Польської академії наук.

- Ми прийняли ухвалу про висунення Сергія Жадана на Нобелівську премію у галузі літератури. Жадан – один серед найвидатніших поетів України та блискучий прозаїк, його твори перекладені багатьма мовами та нагороджувані у світі, – ми переконані, що це письменник щабля Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно вслухається у них. Сьогодні поет у своєму Харкові. Він бореться, – зазначили у відозві.

Літератори Польщі засудили збройний напад Росії на Україну.

- Агресивні дії Кремля проти українського народу та української держави не мають виправдання, – зазначають польські літератори.

Вони кажуть, що надаватимуть тимчасову допомогу українцям – як у Польщі, так і в Україні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сергій Жадан Нобелівська премія
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