Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію

У Комітеті літературознавчих наук Польської академії наук вважають, що вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Сергія Жадана
Польська академія наук висунула кандидатуру українського письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.
Про це йдеться у відозві Комітету літературознавчих наук Польської академії наук.
Літератори Польщі засудили збройний напад Росії на Україну.
- Агресивні дії Кремля проти українського народу та української держави не мають виправдання, – зазначають польські літератори.
Вони кажуть, що надаватимуть тимчасову допомогу українцям – як у Польщі, так і в Україні.