На російсько-українській війні загинув десантник з Кременчуччини Станіслав Добробатько

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 219

Додому «на щиті» повертається старший сержант Добробатько Станіслав Сергійович, який з 2015 року став на захист країни командиром взводу зв’язку, в лавах 16 батальйону 58 ОМПБр. З 2023 року — старший сержант, командир міномета 3-ї обслуги 1-го мінометного взводу 1 мінометної батареї 4-го батальйону оперативного призначення військової частини Національної Гвардії України.

Народився Станіслав 23 червня 1990 року в селищі Градизьк Кременчуцького району Полтавської області.

Упродовж 1997 — 2007 р. навчався у Градизькій гімназії ім. О. Білаша. Був дуже товариським хлопцем, його щирість і прямолінійність завжди притягувала до нього людей, позитивний, з голівудською посмішкою. 2008 — 2009 рр.– проходив строкову службу в десантних військах.

У 2010 році одружився, має доньку. Маючи інвалідність через численні поранення, не залишив військову службу, продовжував вірно і відважно боронити українську Донеччину від окупанта.

Загинув 15 січня 2026 року під час захисту Батьківщини, перебував безпосередньо в районі виконання підрозділом бойових завдань з відбиття збройного нападу та вторгнення на території України в зоні бойових дій н. п. Білицьке, Покровського району Донецької області. Побратими говорять про Станіслава як мужнього і безстрашного воїна, який завжди виконував поставлені завдання.



Поховання Станіслава Сергійовича відбудеться сьогодні, 21 січня.

Живий коридор 08.50 від перехрестя Погреби до вулиці Сонячна (магазин Ватерпас).

09.00 — чин поховання (батьківська хата).

9.20 — процесія вирушає до будинку культури, де в середині буде продовжено панахиду.

Живий коридор від вул. Сонячна до БК Україна.

По завершенню — процесія пішою ходою вирушає на новий цвинтар.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.